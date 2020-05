Bradley Beal : “Je soutiens Damian Lillard”

Damian Lillard a fait une sortie remarquée cette semaine en expliquant que si la saison reprenait et que ses Blazers n’avaient pas une vraie chance de se qualifier pour les playoffs, il ne jouerait pas. Bradley Beal, dont les Wizards sont 9èmes mais loin de la 8ème place, pourrait se retrouver dans la même situation.

“J’ai vu ça et je me suis dit : ‘C’est moi, je suis dans la même situation.’ Oh oui, je soutiens Dame ! Je n’étais pas du tout en colère après ce qu’il a dit. Si on demande à notre équipe de rejouer sans avoir la moindre chance de nous qualifier pour les playoffs, je doute que mon équipe ait envie que je sois là à jouer tous les matchs. Je suis certain que le front office voudrait me protéger d’une blessure bête qui peut arriver après une si longue attente.” Beal