Brad Daugherty se rappelle le plan qui devait être mis en place sur The Shot de Michael Jordan

Coéquipiers de Michael Jordan à North Carolina, en NBA Brad Daugherty a souvent été la victime de MJ avec ses Cavaliers. Le All-Star, qui connait bien MJ, n’a pas regardé The Last Dance

“Je n’y ai même pas jeté un coup d’œil. Mais j’en entends parler tout le temps. Les gens m’appellent… J’apprécie Michael Jordan pour ce qu’il est et je le connais depuis toujours. C’est un grand basketteur, mais ça ne m’attire pas.” Daugherty

Il se rappelle des consignes de Lenny Wilkens le jour de The Shot. Dans le documentaire Michael Jordan expliquait que les Cavs avaient fait l’erreur de lui mettre Craig Ehlo sur le dos et non Ron Harper. Selon Daugherty, Wilkens avait demandé à ce que Larry Nance vienne faire prise à deux avec Ehlo sur Jordan.

“Michael a feinté Larry et il a été crossé. Le problème était là, parce que Craig avait un temps de retard sur MJ. Cela a permis à Michael d’avoir assez de temps pour prendre son shoot, mais ce n’était pas supposé arriver. Larry était supposé être là. J’ai entendu dire que ça a changé la vie de Craig car on lui en parle tout le temps. Et Craig était un super défenseur. Mais personne ne le sait vraiment ou n’en parle parce qu’ils aiment tellement parler de Jordan, ce que je comprends puisqu’il est un des meilleurs de l’histoire. Mais je n’oublie pas tout ça.” Daugherty

Via The Undefeated