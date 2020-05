Paul George voit du Michael Jordan en Russell Westbrook

De passage dans l’émission One Team d’ Adrian Wojnarowski, Paul George n’a pas échappé à une question sur The Last Dance. Le journaliste d’ESPN lui a demandé comment il aurait géré le fait d’être coéquipier de Michael Jordan, dont on a vu l’exigence et la dureté avec ses coéquipiers dans le documentaire. Il l’a comparé à un ancien de ses coéquipiers : Russell Westbrook.

“Vous savez quoi, j’aurais eu du mal avec ça. J’ai grandi en regardant Kobe et j’ai appris à apprécier sa détermination à gagner et sa férocité. Lorsque j’étais à Indiana, c’est ce que je voulais être. Je voulais être le joueur qui faisait savoir aux gens que je voulais à gagner et gagner peu importe le prix. Donc j’ai admiré voir Michael dans ce documentaire. J’aurais aimé jouer avec un gars comme ça. Il y a beaucoup de tendances que je vois en MJ, cette férocité, que je retrouve chez un gars avec qui j’ai joué, Russ (Westbrook). Russ veut gagner quel qu’en soit le prix et vous l’aimez en tant que coéquipier. C’est un gars qui, à chaque fois qu’il entre sur un parquet, veut gagner et il va donner tout ce qu’il a. Et j’admire ça.” George

En août 2016 Michael Jordan confiait justement qu’il se reconnaissait en Russell Westbrook.

“C’était moi il y a 30 ans. L’attitude, le fait d’essayer de faire mes preuves, de montrer tellement de passion pour le basket. On le voit quand il joue. Vous pouvez voir qu’il aime ce sport, il joue avec énergie et flair.” Jordan

Quelques mois plus tard lorsqu’il l’a présenté pour son introduction au Hall of Fame de l’Oklahoma il avait déclaré :