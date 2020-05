Jaylen Brown : “J’ai conduit pendant 15 heures pour me rendre en Géorgie”; Brogdon : “Je suis fier de lui. Nous avons besoin de plus de leaders”

Hier l’ailier des Celtics Jaylen Brown était présent à Atlanta pour mener une manifestation pacifique après la mort de George Floyd. Le NBAer n’a pas hésité à faire une longue route pour être présent en Géorgie, son État natal.

“J’ai conduit pendant 15 heures pour me rendre en Géorgie, dans ma communauté. C’est une manifestation pacifique. Être une célébrité, un joueur NBA, ne m’exclut pas du tout des discussions. Avant tout, je suis un homme noir et je suis membre de cette communauté. Nous sensibilisons aux injustices que nous avons constatées. Ce n’est pas acceptable. En tant que jeune personne, vous devez entendre notre point de vue. Nos voix ont besoin d’être entendues. J’ai 23 ans. Je ne connais pas toutes les réponses, mais je ressens ce que tout le monde ressent, c’est certain. Aucun doute là-dessus.” Brown

Brown, vice-président du syndicat des joueurs, a manifesté en tenant une pancarte où était écrit “I Can’t Breathe” (je ne peux pas respirer) en référence aux mots prononcés par Floyd lorsqu’il était étranglé par Derek Chauvin.

Malcolm Brogdon, ou encore Justin Anderson, étaient eux aussi présents.

“J’ai des frères, j’ai des sœurs, j’ai des amis qui sont dans les rues, qui ont connu ça, même si ce n’est pas allé jusque là. Ils ont été discriminés, jour après jour. Nous faisons face à ces conneries. C’est systématique. Mais nous n’avons pas à brûler nos maisons. Nous avons construit cette ville. C’est la ville noire la plus fière de du monde. Du monde, man. Soyons fiers de ça. Concentrons notre énergie là où il faut. Apprécions ça tous ensemble. C’est un moment important. Nous pouvons peser dans la balance. C’est un moment important de l’histoire. Les gens regarderont en arrière, nos enfants verront cela en arrière et diront: «Vous en faisiez partie». J’ai un grand-père qui a marché à côté de Martin Luther King Jr. dans les années 60, et il était incroyable. Il serait fier de nous voir tous ici. Nous devons continuer à avancer. Jaylen a mené cette charge, mec, et je suis fier de lui. Nous avons besoin de plus de leaders.” Brogdon