Jerry West : “Des Finals Clippers – Lakers, ça serait fascinant”

Actuellement en pause, la NBA a annoncé que la saison reprendrait, probablement aux alentours de fin juillet. Une bonne nouvelle aux allures de casse-tête pour la ligue, qui doit maintenant trouver un format qui permettra de contenter tout le monde, aussi bien les équipes qui n’ont plus rien à jouer et ne veulent donc pas risquer la santé de leurs meilleurs joueurs, que celles qui ont encore une chance de se qualifier en playoffs, même infime, et qui veulent donc tenter le coup. Sans oublier d’autres équipes qui ont déjà une place assurée en postseason, mais qui ne veulent pas recommencer directement par les playoffs.

En plus de tous ces problèmes, la NBA réfléchit également actuellement à l’idée de mélanger les conférences avec un format 1-16. Et ça, ça fait plaisir à Jerry West, ancien joueur des Lakers actuellement consultant aux Clippers, puisqu’ainsi, les deux équipes pourraient se retrouver en Finals.