Steve Kerr : “J’ai regardé ce match à plusieurs reprises depuis, et c’est presque impossible de comprendre ce que Klay Thompson a fait”

Il y a quelques jours c’était l’anniversaire du fameux Game 6 des finales de conférence Ouest entre les Warriors et le Thunder. Dos au mur, à 1-3 dans la série, les Californiens étaient au bord du gouffre, menés de 8 points à l’entame du dernier quart, et de 7 à 5 minutes du buzzer. Mais ils ont pu compter sur un coup de chaud de Klay Thompson, auteur de 19 points de l’arrière dans le dernier quart. Il a signé ce jour-là 41 pts à 14/30 dont un 11/18 derrière la ligne à 3 points, un record en playoffs. Invité de 95.7 The Game, Steve Kerr est revenu sur cette incroyable performance.

“C’est une des performances clutchs les plus incroyables dans un tel moment désespéré. Nous avions été vraiment dominés pendant la majeure partie de cette série, et nous nous accrochions pour survivre, menés de 8 ou 10 points pendant presque tout le match. J’ai regardé ce match à plusieurs reprises depuis, et c’est presque impossible de comprendre ce que Klay a fait et ce qu’il a réussi à faire individuellement dans ce match pour nous permettre de l’emporter. C’était une performance tout simplement incroyable.” Steve Kerr