Le Saviez-Vous ? Les records en finales NBA

Aujourd’hui on continue nos infographies sur les playoffs en s’attardant cette fois sur les records en finales.

1 679 : Durant sa carrière Jerry West a disputé 9 finales pour un seul succès. Toutefois il est le meilleur scoreur de l’histoire des finales avec 1 679 points. Il devance LeBron James et ses 1 389 points.

61 : Le 4 avril 1962, le Laker Elgin Baylor a inscrit pas moins de 61 points aux Celtics en finale. Cela reste à ce jour le record de points sur un match de finale

41 : Lors des finales 1993 entre les Bulls et les Suns, Michael Jordan a inscrit respectivement 31, 42, 44, 55, 41 et 33 points soit un total de 246 et une moyenne record en finale de 41 points.

8/8 : John Havlicek, K.C. Jones et Tom Sanders, 3 Celtics possèdent le meilleur bilan de l’histoire en finale. En 8 participations, ils ont à chaque fois remporté le titre. Ils devancent Robert Horry avec 7 succès en 7 finales.

0/8 : S’il détient le record de points en finale, Elgin Baylor possède un record bien moins reluisant. Il a le pire bilan avec 8 participations et aucune victoire en 1959, 62, 63, 65, 66, 68, 69, 70. Battu 7 fois par Boston