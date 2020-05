Jalen Rose sur Chris Webber : “Rien que pour l’impact qu’il a eu avec le Fab Five, il devrait être au Hall Fame, car le Fab Five devrait y être”

Une nouvelle fois finaliste pour entrer au Hall of Fame, Chris Webber ne fera pas partie de la cuvée 2020 (qui entrera au Hall of Fame en 2021). 5 fois All-Star,5 fois All-NBA, rookie de l’année, il a un joli CV NBA, mais Jalen Rose, son coéquipier à Michigan, pense que même sans sa carrière NBA, il mérite d’entrer au Naismith Memorial Basketball Hall of Fame

“Webb ne devrait pas se faire de souci à ce sujet, il entrera au Hall of Fame. Et c’est bien mérité. C’est le basketball Hall of Fame, donc il y sera. Rien que pour l’impact qu’il a eu avec le Fab Five, car le Fab Five devrait y être. Et même si vous preniez seulement sa carrière en high school et en pro il devrait y être.” Jalen Rose

Coéqupier de Webber pendant deux saisons à Michigan, Rose l’avait été aussi avant ça. La première fois c’était en AAU dans une équipe U13. Pour Rose, il était en avance sur son époque.

“Lorsque nous étions au collège, il était un joueur sans poste précis. Il était plus grand que tous les autres, plus costaud que tous les autres, et il avait plus de skills que quelqu’un de sa taille et de sa stature. Donc il faisait des coast-to-coasts et allait dunker à 13-14 ans lorsqu’il jouait pour Temple Christian. Les gens étaient là : ‘Oh, ok, il peut faire ça.’ Puis les gens disaient : ‘Contre qui est-ce qu’il fait ça ?’ Quand il est arrivé en high school il faisait ça contre tout le monde. Il bossait sur tous les skills et c’est pour cela qu’il est devenu un intérieur très polyvalent.”

Il est en effet un des lycéens les plus dominants, plusieurs fois élu joueur de l’année et MVP du McDonald’s All-American Game en 1991.

“Il faisait ce spin move pour monter au dunk. Kemp et Shaq, puis tous ces gars, faisaient ce spin move à quelques mètres du cercle et attrapaient la passe lobée, et lui le faisait depuis tellement jeune, il faisait déjà ça au lycée. C’était fou. Un super footwork et un parfait timing. Il n’avait pas peur d’attaquer le cercle et si vous vous mettiez sur son chemin, il vous dunkait dessus.

On voit mal en effet comment Webber pourrait ne pas entrer un jour au Hall of Fame un jour, surtout si un joueur comme Tracy McGrady a eu cet honneur.

