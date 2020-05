Steve Kerr se rappelle du moment précis où il a réalisé que les Warriors allaient marquer l’histoire

5 fois champion NBA en tant que joueur, Steve Kerr ne s’imaginait pas avoir autant de succès dès le début de sa carrière de coach aux Golden State Warriors. Il a très rapidement propulsé l’équipe de la Baie au sommet de la ligue. De passage dans 95.7 The Game, il a évoqué le moment où il a réalisé que l’histoire était sans doute en marche.

“Pour moi, le moment c’est quand nous avons battu Houston en finale de conférence Ouest en 2015. Nous avions peut-être une avance de 12 points avec 45 secondes à jouer, et j’étais debout près du milieu du terrain, j’étais appuyé sur la table de marque. Il y avait un arrêt de jeu, et c’est le moment où j’ai réalisé que nous allions gagner, le public l’a réalisé, notre équipe l’a réalisé. Je me suis imprégné de tout. Je me rappelle avoir regardé autour de moi l’Oracle, et je me suis imprégné de tout ça. C’était un moment tellement incroyable de revenir en finales pour la première fois en 40 ans.” Kerr

La suite on la connait, un succès face aux Cavaliers cette année-là, puis deux nouveaux titres face à ces mêmes Cavaliers en 2017 et 2018 avec le renfort de Kevin Durant. Redescendus au plus bas, les Warriors et Steve Kerr vont désormais tenter de relever un challenge encore plus difficile.