Baron Davis se propose comme coach des Knicks et tacle Derek Fisher au passage

En réaction à un twitto demandant à la NBA et aux Knicks « d’arrêter de recycler des vieux dinosaures de coachs » en référence à la possible prise de fonctions de Tom Thibodeau à Big Apple, l’ex-NBAer Baron Davis s’est présenté comme volontaire pour prendre la suite de Mike Miller, en poste par intérim depuis le licenciement de David Fizdale.

Avec un petit tacle bonus en direction de Derek Fisher, coach de la franchise de 2014 à 2016, et avec qui il a joué pendant 2 saisons aux Warriors.

A noter que Baron Davis est très ami avec Matt Barnes, qui lui-même déteste Derek Fisher puisque sa femme est partie avec ce dernier et les deux avaient eu une altercation il y a quelques années.

I will take the job. They gave it to Derek Fisher and he a con artist

— Baron Davis (@BaronDavis) May 31, 2020