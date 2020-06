Clyde Drexler sur The Last Dance : “Je ne l’ai pas regardé. Je l’ai vécu”

Rien que sur ESPN, chaque épisode de The Last Dance a été vu par plus de 10 millions de personnes, mais Clyde Drexler, dont il est bien sûr question dans le documentaire, ne fait pas partie de ces téléspectateurs.

“Je ne l’ai pas regardé. Je l’ai vécu” (rire). J’espère que dans le futur, j’aurai l’opportunité de le faire.” Drexler

Dans The Last Dance Michael Jordan explique qu’il a été vexé d’être comparé à Drexler et avait annoncé à Magic Johnson la veille du Game 1 qu’il s’occuperait du joueur des Blazers. Ce dernier ne veut pas rentrer dans la polémique.

“Tout le monde a un respect sain l’un pour l’autre à ce stade de sa vie. Il faut mettre ça en perspective. Nous étions de grands compétiteurs. Je n’ai pas vu le documentaire, donc je ne sais pas trop comment répondre à votre question, mais j’ai énormément de respect pour Michael et Magic. Je ne leur souhaite rien d’autre que le meilleur.” Drexler

Il y a un documentaire qu’il n’a pas raté, c’est celui qui a été diffusé sur NBA TV hier soir : “Rip City Revival” consacré à ses Blazers de 1989 à 1992, la meilleure période de la franchise, même si elle n’a pas été couronnée d’un titre.

“J’ai adoré jouer avec ces gars. Ils n’ont pas assez de crédit. C’est pour cela que j’aime ‘Rip City Revival.’ Il parle d’eux, de leurs contributions à l’équipe. Nous étions un vrai collectif.” Drexler

Cette équipe est allée 2 fois en finales, en 1990 et 1992, battue par les Pistons et les Bulls. En 1991 ce sont les Lakers qui leur ont barré la route en finales de conférence alors qu’ils avaient le meilleur bilan de la saison avec 63 succès et 19 revers.

“Pour aller en finales à l’époque, il fallait être vraiment, vraiment bon. Nous avons eu la chance d’être toujours dans la lutte lors de ces trois années et d’avoir la chance de jouer pour le titre. Si tu pratiques un sport collectif, tu ne peux pas demander mieux. Ce n’est pas un sport individuel comme le tennis ou le golf.” Drexler

