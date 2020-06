Eric Gordon a également fondu

Il semblerait que le confinement ait eu un effet positif sur la condition physique des joueurs des Rockets. On a vu Russell Westbrook s’entraîner très durement, même chose pour James Harden, qui a semble-t-il perdu beaucoup de poids grâce à un gros entraînement chez lui puis à Tempe Butte (une butte d’origine volcanique située sur le campus d’Arizona State et souvent appelé ‘la montagne’ par les étudiants) en compagnie de son ami et ex-coéquipier à l’université Christian Polk et de Justin Allen, préparateur physique basé à Houston.

Mais si on en croit The Athletic, ils ne sont pas les seuls puisqu’Eric Gordon, qui a connu jusque là une saison difficile, avec un genou qui le faisait souffrir, a perdu pas mal de poids. En effet selon une source de l’équipe il aurait perdu entre 5 et 6 kilos. Mike D’Antoni déclarait à son égard il y a quelques jours :

« Eric va mieux aujourd’hui qu’il y a 2 mois, alors qu’il revenait encore de blessure. Eric Gordon est très important pour nous. Il a le potentiel pour nous faire gagner. » Mike D’Antoni

Des 64 matchs de Houston cette saison, Eric Gordon (31 ans, 1,90 m) n’a pu en jouer que 34, pour 14.5 points, 1.9 rebond et 1.5 passe par match en 28.6 minutes de moyenne. Habituel sniper, son pourcentage est en large baisse par rapport à 2018-19, avec un petit 37% de réussite globale (contre 40.9% la saison passée) dont 31.9% à 3-points (contre 36% la saison passée).

Attention aux Rockets à la reprise…