Une longue lettre d’amour de Michael Jordan vendue 25 000$

Ces derniers temps beaucoup de collectionneurs surfent sur la vague “The Last Dance” pour vendre aux enchères des objets rares qui ont appartenu à Michael Jordan. On a par exemple vu des Air Jordan 1 vendues 560 000$ ! ou encore des maillots pour de très grosses sommes. Hier c’est un objet un peu plus insolite qui a été vendu par IconicAuctions, une longue lettre d’amour de 20 pages de Michael Jordan, écrite à la main, et qui était destinée à l’actrice Amy Hunter. Une lettre qui date de mai 1989, et à l’époque il n’avait pas que les Pistons en tête. Un an auparavant il avait mis fin à une aventure avec Hunter, choisissant d’épouser sa petite-amie Juanita Vanoy, qui était enceinte. Une décision à laquelle il avait apparemment du mal à se faire à l’idée au vu du contenu de la lettre.

Cette lettre, qui avait été vendue 2 560$ il y a 6 ans, l’a été de nouveau hier pour 25 703$ !

Quelques extraits :

Chère Amy,

J’ai reçu ta lettre hier et j’étais un peu triste, mais aussi heureux de voir et de comprendre ce que tu écrivais. Même si je déteste le dire, tu avais raison et j’avais tort.

Amy, je sais que je n’écris pas très souvent, mais j’ai décidé d’écrire au lieu de t’appeler parce que ça me faisait mal de te faire autant de peine. Chaque fois que je me tourne, je fais du mal à quelqu’un que j’aime tant. Avec le recul, l’année passée a dû être vraiment terrible pour toi. Je t’ai propulsé sur des montagnes russes.

Amy, parfois je suis la personne la plus égoïste sur cette terre, car pendant une année entière je n’ai pensé qu’à Michael, sans même penser à toi et à la situation que tu traversais et avec laquelle tu devais faire face. En ce moment, je me sens tellement mal vis-à-vis de notre situation. J’aurais aimé que nous ne nous soyons jamais rencontrés, non pas à cause de toi, mais à cause de moi et de ma situation actuelle.

….

Amy, si j’étais Michael Jordan, l’homme ordinaire qui bosse de 9h à 17h alors ce ne serait pas compliqué d’admettre mon erreur. Mais je suis Michael Jordan, quelqu’un qui est mis sur un piédestal et vu comme le modèle parfait. Beaucoup de personnes, pas seulement des enfants, mais des familles entières. Peux-tu imaginer les responsabilités que j’ai à assumer. Sans parler d’un bébé d’une femme que j’aime depuis 3 ans et demi. Mon premier véritable amour, malheureusement nous avons traversé une période de frustration, de colère et moi-même je voulais changer de vie. Mais même malgré ces problèmes, j’ai continué de prendre soin d’elle. Même lorsque je t’ai rencontré, j’essayais de la haïr, mais je ne pouvais pas.

Amy, j’ai réalisé que je tenais toujours à elle, mais je tiens aussi beaucoup à toi. Je suis même tombé amoureux de toi, mais c’est à ce moment-là que les ennuis ont commencé. Je ne pouvais pas décider de ce que je voulais. J’étais comme l’enfant dans un magasin de bonbons.

Encore une fois.

Amy, la solution parfaite serait de déménager dans l’Utah et de pratiquer la polygamie, mais notre société ne l’accepterait pas et moi non plus. Alors, que faire ? J’ai essayé de nouer une amitié, mais c’est difficile d’être amoureux de quelqu’un et d’être son ami. Je comprends que c’est trop douloureux, mais devons-nous haïr et ne plus nous parler ? J’espère que non. Je ne pourrais jamais trouver au fond de mon cœur de la haine pour toi.

Amy je t’aime tellement !!! Eh bien, je sais que cela a été long, mais je pense que tu mérites une longue lettre. Je voudrais en dire tellement plus, mais je me lasse d’écrire et je n’ai plus de papier.

Amy, je t’aimerai jusqu’à mon dernier souffle.

Michael