Gregg Popovich s’exprime et découpe Donald Trump, “l’imbécile, le lâche, le débile mental”

On attendait la réaction de Gregg Popovich suite au meurtre de George Floyd, et les nombreuses manifestations qui se tiennent aux États-Unis depuis, et comme toujours il n’y est pas allé par quatre chemins pour dénoncer l’inaction de Donald Trump, mais aussi des blancs.

“Ce qui me frappe, c’est que nous voyons tous cette violence policière et ce racisme, et nous avons déjà vu ça auparavant, mais rien ne change. C’est pourquoi ces protestations ont été si explosives. Mais sans leadership et sans comprendre le problème, il n’y aura jamais de changement. Et les Américains blancs ont évité de prendre en compte ce problème depuis toujours, car ça a été notre privilège de l’éviter. Cela doit également changer.” Popovich

Il manque un leader qualifié à la tête du pays selon lui.

“C’est incroyable. Si Trump avait un cerveau, même s’il était cynique à 99%, il ferait une sortie et dirait quelque chose pour unifier les gens. Mais il ne se soucie pas de rassembler les gens. Même maintenant. Voilà à quel point il est dérangé. Tout tourne autour de lui. L’important c’est ce qui lui profite personnellement. Ce n’est jamais pour l’intérêt général. Et il a toujours été comme ça. Ce qui doit être fait est clair. Nous avons besoin d’un président qui s’exprime et dit simplement que « black lives matter (la vie des Noirs compte). Il faut simplement dire ces trois mots. Mais il ne le fera pas et il ne peut pas. Il ne peut pas, car il est plus important pour lui de calmer le petit groupe d’adeptes qui valident sa folie. Mais ça va au-delà de Trump. Le système doit changer. Je ferai tout ce que je peux pour aider, car c’est ce que font les dirigeants. Mais il ne peut rien faire pour nous mettre sur un chemin positif, car il n’est pas un leader. Comme le disaient Lindsay Graham et Ted Cruz quand ils avaient encore le courage de le dire : il n’est pas fait pour ça. Mais ils ont choisi d’être invisibles et obséquieux devant ce carnage. En fin de compte, ce que nous avons est un imbécile à la place d’un président, tandis que la personne qui dirige vraiment le pays, le sénateur Mitch McConnell, détruit les États-Unis pour les générations à venir. McConnell a détruit et dégradé notre système judiciaire. Il a essayé de détruire le système des soins de santé. Il a détruit l’environnement. Il est le maître et Trump le pantin, et ce qui est drôle, c’est que Trump ne le sait même pas. Trump a toujours voulu faire partie du cercle fermé, mais McConnell est à lui seul un cercle et Trump joue l’imbécile.” Popovich

Pour lui l’influence de Donald Trump est catastrophique pour le pays et le divise encore plus.

“Il ne divise pas seulement, il détruit. Être en sa présence vous faire mourir. Il vous mangera vivant pour arriver à ses fins. Je suis consterné que nous ayons un leader qui ne puisse pas dire “black lives matter”. C’est pourquoi il se cache dans le sous-sol de la Maison-Blanche. C’est un lâche. Il crée une situation et s’enfuit comme un collégien. En fait, je pense qu’il vaut mieux l’ignorer. Il ne peut rien faire pour améliorer cela à cause de qui il est: un idiot dérangé.” Popovich

Quant aux manifestations, où de trop nombreuses scènes de violence ont éclaté, il regrette que ce ne soit pas mieux organisé, et pour cela il faut des leaders.

“Elles sont vraiment nécessaires, mais elles doivent être mieux organisées. C’est frustrant. Lorsque le Dr King a manifesté, vous saviez quand venir manifester, quand revenir le lendemain. Mais si vous organisez simplement des manifestations et que tout le monde vient et va dans toutes les directions, cela ne fonctionne pas. Ils savaient ne pas être violents, mais là c’est désorganisé. Plus de leadership serait le bienvenu afin que ces incroyables manifestations de masse ne puissent pas être utilisées par les gens à d’autres fins. Nous pouvons limiter le mal qui est fait, mais seulement si les choses sont mieux organisées.” Popovich

Via The Nation