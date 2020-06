Jerami Grant devrait être free agent : “Je pense avoir joué à un niveau qui vaut mieux que les 9 millions que je gagne actuellement”

Si beaucoup de potentiels free agents de cet été font dans la langue de bois en déclarant qu’ils ne pensent pas du tout à leur free agency, et se concentrent sur la pandémie, Jerami Grant a eu un tout autre discours lors de son apparition sur Posted Up, le podcast de Chris Haynes sur Yahoo! Sports.

“Bien sûr j’y pense. Je ne vais pas être planté là et mentir. En étant potentiellement free agent, je dois anticiper. Puis au vu du niveau où je joue, j’ai surpris beaucoup de monde, je réfléchis vraiment à ce que je vais faire la saison prochaine, que ce soit revenir ou non.” Grant

L’ailier, envoyé par le Thunder aux Nuggets l’été dernier, réalisé une excellente saison en 6ème homme avec 12.7 points à 48.7% dont un bon 39.6% à 3-pts, 4.5 rebonds et 1.1 contre. Il est sur un contrat de 3 ans et 27.3 millions de dollars signé avec OKC en 2018 et il possède une player option de 9.3 millions de dollars pour la saison prochaine. Il devrait la décliner et devenir free agent, mais n’écarte pas un retour à Denver, bien au contraire.