Steve Kerr explique en quoi Stephen Curry lui rappelle Michael Jordan

De ses six années de collaboration avec Stephen Curry, deux fois MVP et trois fois champion NBA sur cette période, Steve Kerr ne peut retenir un seul moment. « Tous » le définissent, ensemble, formant un tout. Et c’est la même chose concernant son ancien coéquipier pendant 4 ans à Chicago, Michael Jordan.

« C’est comme lorsque les gens me demandent : ‘C’était comment de jouer avec Michael Jordan ?’. ‘Et bien, tous les soirs, c’était un show’. C’était ça avec Michael. Tous les soirs tu étais en admiration devant ce que tu voyais. Et c’est pour ça qu’il n’y a pas un moment particulier qui me vient quand je pense à Michael Jordan. Et c’est ce que je ressens aussi un peu avec Steph. Il a fait tellement de gros matchs pour nous, rentré tellement de gros shoots, mais il n’y en a pas vraiment un qui ressort plus qu’un autre. […] Il fait des choses qui n’ont jamais été faites, il joue d’une manière qu’on n’avait jamais vu avant lui. Tout ça montre combien il est bon, pas un match ou un moment. » Steve Kerr

via Yahoo Sports