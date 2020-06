Robert Covington : “Ils m’ont dit ce jour-là que je ne pourrais plus rejouer au basket”

Devenu un des meilleurs défenseurs de la ligue, Robert Covington a fait le bonheur des Rockets pendant quelques semaines après son arrivée dans un trade en février. Capable de défendre sur presque tous les postes, il devrait connaître une belle et longue carrière, et pourtant, les premières étapes avant d’arriver en NBA n’ont pas été simples. Dans un épisode de Next Level Leaders with Dr. Joseph Walker, il a expliqué que beaucoup ne croyaient pas en lui à sa sortie de la petite fac de Tennessee State.

“Il y avait tellement de personnes qui me disaient que je ne pourrais pas aller en NBA, que cela m’a donné encore plus envie d’y aller parce que je voulais leur donner tord. Je n’ai pas été invité au Draft Combine au départ. J’ai découvert sur Twitter que j’étais finalement invité, car quelques personnes l’ont annoncé. J’ai fini par aller au Draft Combine et c’est là que j’ai commencé à impressionner. J’ai mis mon nom dans la tête des gens.” Covington

Et là il a eu un terrible coup de massue.

“J’ai eu un contretemps en raison d’un test, le test d’effort, pour mesurer votre condition physique. Cela teste votre rythme cardiaque. Il y a eu une alerte sur mon test, car ils m’ont annoncé que j’avais une hypertrophie du cœur. Ils m’ont dit ce jour-là que je ne pourrais plus rejouer au basket. Ça a été une nouvelle dévastatrice à l’époque parce que le basket était ma vraie passion. Mais je n’ai pas laissé ça me briser.” Covington

Par chance, c’était une erreur :

“Il s’avère que nous avons une seconde option et qu’ils étudient les résultats. Ils se sont rendu compte que c’était une erreur lecture.” Covington

Non drafté, il a été signé par les Rockets, où il n’a pas réussi à se faire une place dans l’effectif, envoyé très souvent G-League. Il a disputé seulement 7 matchs avec Houston en 2013-14 avant d’être coupé et récupéré par les Sixers où il a explosé.