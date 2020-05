Vidéo : J.R. Smith tabasse un homme qui aurait vandalisé sa voiture

Alors que beaucoup en appellent à manifester pacifiquement suite au décès de George Floyd, les scènes de violence se multiplient dans de nombreuses villes américaines. En marge des manifestations de Los Angeles, J.R. Smith a été filmé en train de frapper violemment un homme qui était apparemment en train de vandaliser sa voiture.

L’arrière s’est expliqué dans une vidéo

“Un de ces enculés de mecs blancs ne savait pas où il allait et il a pété la vitre de mon camion. Il a cassé des trucs. C’est une zone résidentielle, il n’y avait pas de magasins, et il a pété mes trucs. Je lui ai couru après et je lui ai botté le cul. Vous verrez la vidéo, elle sortira, je l’ai pourchassé et je lui ai botté le cul. Il a cassé ma vitre. Je n’ai aucun souci avec les gens qui ne me cherchent pas d’embrouille. Il a cassé ma vitre. Il ne savait pas quelle vitre il avait cassée et il s’est fait botter le cul. Vous verrez les images mais je vous le dis dès maintenant.” Smith