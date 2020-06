Adam Silver : « Le racisme, les violences policières et l’injustice raciale font encore aujourd’hui partie de la vie quotidienne en Amérique, et ne peuvent être ignorées »

Dans un mémo interne destiné à tous les employés de la ligue, Adam Silver a évoqué dimanche la situation très tendue aux États-Unis suite au décès de George Floyd, étouffé à mort (genou sur la gorge) par un policier la semaine dernière à Minneapolis. Le commissionner a bien souligné qu’il ne s’agissait en aucun cas d’un cas isolé mais d’un véritable problème de société, en citant les noms de deux autres récentes victimes.

« Chers collègues,

Comme vous, j’ai passé le weekend à regarder les manifestations dans tout le pays suite à la mort de George Floyd, Ahmaud Arbery et Breonna Taylor. En tant que ligue, nous partageons cette indignation et présentons nos sincères condoléances aux familles et amis. Alors que nous combattons une pandémie, qui impacte les communautés et les personnes de couleur plus que n’importe qui, il nous est rappelé qu’il y a des plaies qui n’ont jamais guéries dans notre pays. Le racisme, les violences policières et l’injustice raciale font encore aujourd’hui partie de la vie quotidienne en Amérique, et ne peuvent être ignorées. Dans le même temps, ceux qui servent et protègent nos communautés honorablement et héroïquement doivent répondre encore une fois des actes de ceux qui ne le font pas.

Je suis rassuré de voir de nombreux membres de la famille et WNBA, joueurs, coachs, légendes, propriétaires, dirigeants de tous niveaux, prendre la parole et exiger justice, manifestations non-violentes et travailler pour un changement. Ensemble avec nos équipes et joueurs, nous allons poursuivre nos efforts pour promouvoir l’intégration et la réduction des divisions par l’action collective, l’engagement civique, le dialogue et le soutien aux organisations qui travaillent pour la justice et l’égalité. Nous travaillerons main dans la main pour créer des programmes et mettre en place des partenariats dans chaque communauté NBA afin de diminuer les inégalités sociales et rassembler les gens.

Ce moment demande aussi une plus grande introspection chez ceux d’entre nous qui, moi inclus, ne connaîtront peut-être jamais la même douleur et la même peur que beaucoup de nos collègues et joueurs vivent tous les jours. Nous devons leur tendre la main, s’écouter les uns les autres et travailler ensemble pour faire partie de la solution. En tant qu’organisation, nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour faire une vraie différence.

Même dans ce moment triste et difficile, je sais que nous pouvons le faire. Pour nos collègues, nos amis et les membres de notre famille touchés encore et encore par ces actes de violence, nous devons le faire. Nous disons toujours que le sport a souvent été le pont qui aide à construire confiance et empathie dans la société, pour nous aider à faire face aux vérités difficiles et aux vrais challenges ensemble. C’est de notre responsabilité, tout particulièrement aujourd’hui.

Je vous encourage à participer à la ‘Dream In Color virtual community conversation’ ce mercredi à 16h30, et j’attends avec impatience d’entendre vos idées et suggestions.

Prenez soin de vous, restez engagé et continuez à être là les uns pour les autres,

Adam. »