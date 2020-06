Décès de la légende des Bullets Wes Unseld

Triste nouvelle puisque les Washington Wizards annoncent le décès du Hall of Famer Wes Unseld. Il avait 74 ans et souffrait d’une pneumonie.

Il est le symbole de la franchise puisqu’il y a passé toute sa carrière de 1968 à 1981, sous le nom des Bullets, d’abord à Baltimore puis dans la capitale. Il a connu les plus belles années de la franchise avec le titre en 1978 lors duquel il a été élu MVP des finales. Son impact aux Bullets a été immédiat puisqu’il a été élu rookie de l’année, et surtout MVP ! Il est un des deux joueurs de l’histoire avec Wilt Chamberlain à avoir réussi cela.

Si ses stats n’étaient pas forcément tape-à-l’œil avec 10.8 points à 50.9%, 14 rebonds (7ème meilleure moyenne de l’histoire), 3.9 passes et 1.1 interception, son impact était énorme sur les parquets, et il a été élu 5 fois All-Star, et All-NBA 1st team en 1969. Véritable roc, il était un très grand rebondeur, un des meilleurs relanceurs de l’histoire.

Il est entré au Hall of Fame en 1988.

A noter qu’il était le parrain de Kevin Love.