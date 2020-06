Patrick Ewing a un grand regret sur sa carrière aux Knicks

Patrick Ewing fait partie de ces immenses stars n’ayant jamais réussi à remporter un titre en NBA. Aujourd’hui coach des Hoyas de Georgetown, il s’efforce de regarder vers l’avenir et de ne plus (trop) penser à sa carrière de joueur.

“Ma vie est celle d’un coach désormais. Personne ne veut entendre mes vieilles histoires de guerre. Ces gars [les joueurs de Georgetown ndlr] se moquent juste de la taille de mon short quand je jouais ici.” Patrick Ewing

L’ancien pivot de Big Apple a tout de même avoué qu’un regret refaisait souvent surface lorsque les souvenirs occupaient son esprit. Il aurait aimé connaitre sa date de fin avec les Knicks, lors de son dernier match en 2000.

“J’aurais voulu savoir que je jouais mon dernier match avec les Knicks. J’aurais aimé prendre quelques images de ça dans ma tête. Tout ce que je sais, c’est que cette saison s’est terminée par une défaite. Une fois de plus.” Patrick Ewing

Lors de ses deux dernières saisons avec New York, Patrick Ewing a souvent été gêné par les blessures, notamment en playoffs. En 1999, il a loupé les quatre derniers matchs des finales de Conférence ainsi que l’ensemble de la Finale contre les Spurs. L’année suivante, il se blesse durant le match 2 des finales de Conférence contre les Pacers et manque les matchs 3 et 4. Une série dans laquelle les Pacers de Reggie Miller s’imposeront 4-2.

“Je suis un Knick. Et j’en serai toujours un.” Patrick Ewing

Via NY Post