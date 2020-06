Reprise NBA : 12 octobre, date d’un éventuel Game 7 des finales ?

C’est jeudi que la NBA devrait présenter son plan de reprise de la saison aux propriétaires des franchises de la ligue et le soumettre au vote. Selon les dernières informations de Woj, on se dirigerait vers un format à 22 équipes avec quelques matchs de saison régulière, puis un tournoi qualificatif pour les dernières places en playoffs, et ensuite des playoffs sur un format sans doute habituel.

Le format est encore à déterminer par la NBA, qui travaille sur les détails pour le soumettre jeudi, mais si on en croit Woj, si la saison démarre le 31 juillet comme le souhaite la ligue, s’il y a besoin d’un Game 7 pour déterminer le champion NBA, il se jouera au plus tard de 12 octobre. Les GM avaient exprimé, à la majorité, leur volonté de terminer avant le 1er octobre.

A voir quel impact cela aurait sur la saison 2020-21. Cela pourrait vouloir dire un début fin décembre au mieux, voire même plutôt début janvier. Quid ensuite des Jeux Olympiques ?

The NBA's Board of Governors has a Thursday meeting set for a vote on a finalized plan to restart the season, per sources. The league is still working through those details with the NBPA. https://t.co/bwZ74S3ldR

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 2, 2020