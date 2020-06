Julius Erving conseille aux Sixers de “se détendre” et de “se faire plus confiance les uns les autres” pour gagner un titre

Avant de conquérir le titre en 1983, Julius Erving et les Sixers ont échoué trois fois lors des Finales 1977, 1980 et 1982. Pour Dr.J, les échecs des années précédentes ont contribué à remporter le titre en 1983.

“Vous ne pouvez rien prendre pour acquis. Je me souviens en 1977, nous avions deux victoires d’avance contre Portland. Après une séance vidéo, j’ai regardé autour de moi et certains gars étaient en train de bailler, se frotter les yeux. Je me suis dit ‘Oh non, ça n’est pas bon.’ Je pense que le groupe que nous avions en 1982-83 dont j’étais le leader, a juste poussé les gars à rester concentré. 3-0 ne signifiait rien, 2-0 non plus, 1-0 aussi. Quatre victoires. C’est Moses Malone qui le disait le mieux : ‘Quatre, Quatre, Quatre.'” Julius Erving