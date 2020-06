NBA : Vers une reprise à 22 équipes

Jeudi se tiendra un Board of Governors lors duquel Adam Silver devrait présenter aux propriétaires de la ligue un plan, qui sera également soumis au vote. Selon Woj les propriétaires devraient accepter ce plan, et il semble commencer à se préciser si on en croit l’insider d’ESPN.

Aux dernières nouvelles, deux scénarios semblaient en lice, un retour à 20 équipes ou un retour à 22 du côté d’Orlando, qui, c’est désormais quasiment certain, accueillera la bulle si ça reprend. Selon Woj la balance commence à pencher sérieusement pour un format à 22 équipes.

“À l’heure actuelle, l’accent est mis sur un format à 22 équipes, qui iraient à Orlando avec un tournoi qualificatif pour les playoffs. La ligue continue d’étudier les détails de ce à quoi ce format ressemblerait et ils vont passer ce début de semaine à finaliser la structure du format.” Woj sur GetUp

Pour le plan à 22 équipes, il inclurait celles qui sont à au maximum 6 matchs de la 8ème place dans chaque conférence. Il y aurait donc New Orleans, Phoenix, Portland, Sacramento et San Antonio à l’Ouest, puis Washington à l’Est. Hornets, Bulls, Knicks, Pistons, Hawks, Cavaliers, Wolves et Warriors resteraient donc chez eux

Les équipes joueraient donc quelques matchs de saison régulière (8 selon The Ringer) pour déterminer un classement et celles qui participent au play-in, ce tournoi pour décrocher les dernières places de playoffs. À voir combien y participeraient et pour combien de places : les têtes de série 7 et 8 ou uniquement 8 ?

À noter que le format coupe du monde ne devrait pas être retenu.

Rappelons que la NBA veut redémarrer sa saison le 31 juillet.