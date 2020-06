Steve Ballmer : “La NBA, au nom des propriétaires, prendra la décision finale”

La reprise de la NBA se précise et désormais il semble presque certain que dans quelques semaines les joueurs lutteront pour tenter de remporter le titre 2020. Cependant, pas mal de choses restent encore floues, comme le format de compétition et le nombre d’équipes qui seront présentes à Orlando, là où la saison doit reprendre. Un vote est prévu jeudi lors du Board of Governors où les propriétaires auront leur mot à dire, mais devrait accepter la proposition d’Adam Silver, comme l’a confié Steve Ballmer, propriétaire des Clippers.

“La ligue, au nom des propriétaires, prendra la décision finale. Les propriétaires donneront certainement leur point de vue et auront une chance de voter, mais c’est vraiment les dirigeants de la ligue qui trouvent des solutions. Et certaines choses se font en totale transparence vis-à-vis des propriétaires, certaines non, parce que c’est compliqué et certaines choses doivent être faites en privé.” Ballmer

Une chose est certaine, si ça reprend, cela se fera sans public. Et on se demande quand est-ce qu’il pourra bien revenir dans les salles, peut-être pas en début de saison prochaine.

“Je ne vois personne être d’accord pour rouvrir les salles ou les salles de concert dans un futur proche. Donc les événements seront sans les fans, et qui sait quel genre d’expérience ce sera de regarder ça à la télé, ou même pour les joueurs.” Steve Ballmer

A noter qu’il se murmure que la saison prochaine ne devrait pas reprendre avant le mois de décembre.

Via Influencers