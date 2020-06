Avec un John Wall tout neuf, Ted Leonsis croit toujours à son plan; « Il disait : ‘J’ai l’impression d’avoir des lames de rasoir sous le pied’ »

Il y a 10 ans ce mois-ci, Ted Leonsis devenait propriétaire majoritaire des Wizards. Peu de temps après, la franchise a démarré une nouvelle ère avec la draft John Wall en 1ère position. Dix ans plus tard, l’équipe a participé 4 fois aux playoffs, sans jamais réussir à passer le cap des demi-finales de conférence. L’équipe, qui a joué ses dernières finales de Conf’ en 1979, n’en était pas loin en 2015 (défaite 4-2 face aux Hawks, blessure de Wall au poignet durant la série) et 2017 (défaite 4-3 contre les Celtics).

« Je pense qu’à l’époque c’était une très bonne stratégie de drafter et de garder nos jeunes joueurs ensemble. John a été le first pick, Brad le 3ème, Otto (Porter Jr.) aussi. Dans l’ensemble, c’était la bonne stratégie. Les blessures ont joué un rôle majeur. Nous avons fait de plus gros investissements dans nos programmes de santé, de bien-être et d’entraînement. Donc pour le moment la stratégie et le plan mis en place à l’époque sont incomplets. […] Je suis toujours convaincu que c’est la meilleure façon de construire en NBA. Il n’y a pas tant de free agents que ça prêts à quitter leur équipe, donc on a fait le bon choix. » Ted Leonsis

Wall n’a ensuite joué que la moitié des matchs en 2017-18, avant d’en rater 50 l’année dernière et de ne pas jouer du tout cette saison, entre problèmes de genoux, de talon puis de tendon d’Achille. Il retrouvera Beal, deuxième meilleur scoreur de la ligue cette année avec 30.5 points par match, la saison prochaine.

« Tous les deux, et je sais qu’ils ont communiqué à ce sujet, ils réalisent que la victoire les définira bien plus que les stats individuelles ou les contrats. Cela vient avec la maturité. Ils sont bien plus proches et se respectent bien plus que les gens ne le pensent. Ces 10 années sont passées vite et cela rappelle que rien n’est donné, que tout défile à une vitesse folle. » Ted Leonsis

Et reste en communication régulière avec Leonsis.

« Très tôt dans mes discussions avec lui et toujours aujourd’hui tournaient autour de l’importance du : ‘Après qui veux-tu modeler ton jeu ? Qui admires-tu ? Qui sont les winners ?’. John a subi blessure après blessure ces deux dernières années, mais aussi du temps pour réfléchir sur lui. Quand on lui a donné le supermax, je lui ai dit – et nous avons une relation très respectueuse – qu’il n’avait pas à se soucier de ses stats personnelles, qu’il était maintenant temps de consacrer toute son attention au succès de l’équipe.

Remis de son opération du tendon d’Achille, Wall s’est dit « à 110% » mais attendra tout de même 2020-21 pour reprendre.

« J’ai hâte que John soit de retour parce qu’il sera bien mieux physiquement. Il m’a parlé des douleurs qu’il avait à cause des fragments d’os. Une fois il m’en a montré un, l’un de ceux qu’ils ont retirés de son talon. Je n’avais jamais vu ça, je n’imagine pas ce qu’il pouvait ressentir. Il est arrivé que John soit pointé du doigt sur les réseaux sociaux parce qu’il ‘ne défendait pas, ne revenait pas en défense’. Et quand vous lui parliez, il disait : ‘J’ai l’impression d’avoir des lames de rasoir sous le pied quand je cours en arrière, je ne peux plus, je nuis à l’équipe’. » Ted Leonsis

via NBC Sports