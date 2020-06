Tilman Fertitta : « Lorsqu’il s’agit d’un problème comme celui-ci, il faut prendre position, s’exprimer »

Propriétaire des Rockets et de centaines de restaurants à travers les États-Unis, Tilman Fertitta a apporté tout son soutien aux manifestations contre les violences policières suite à la mort de George Floyd à Minneapolis la semaine dernière.

« Souvenez-vous qu’on a eu des problèmes avec mon équipe plus tôt cette saison parce qu’on (Daryl Morey, GM) a fait un commentaire (de soutien à Hong Kong) sur un certain sujet. Et c’était une vraie déception parce que c’est ce qui fait une des forces de l’Amérique. Je déteste voir que sont couverts quelques événements négatifs (émeute, pillages) alors que c’est une excellente chose de protester à ce sujet.

Parler d’un problème en Amérique et parler d’un problème ailleurs dans le monde sont deux choses différentes. En Amérique, nous avons la liberté d’expression, nous pouvons faire ce que nous avons envie de faire et dire ce que nous avons envie de dire sans être pénalisé à cause de ça. Et c’est pour ça que nous aimons tant ce pays.

À 100% je crois qu’on ne devrait pas être une organisation politisée, parce que nous avons 60 000 employés et 100 millions de clients et qu’on est pas toujours d’accord. C’est plutôt du 50-50 généralement. Mais lorsqu’il s’agit d’un problème comme celui-ci en Amérique, il faut prendre position et dire ce que vous avez envie de dire. J’encourage tous mes employés, de mon équipe de basket à mes restaurants, hôtels et casinos, à s’exprimer sur ce problème. Rendons ce monde meilleur, rendons ce pays meilleur. » Tilman Fertitta