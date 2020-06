James Dolan : « Soyons clairs : nous condamnons et rejetons avec véhémence le racisme envers quiconque »

L’e-mail qu’il avait envoyé aux employés du Madison Square Garden concernant le silence de la franchise suite au décès de George Floyd ayant fuité et créé la polémique, James Dolan s’est de nouveau exprimé, moins de 24 heures après, et à nouveau dans un mail.

« Hier, j’ai sincèrement essayé de donner ma perspective sur un problème très difficile, qui n’a pas de réponses faciles. Je sais combien ce sujet est important pour beaucoup, et je ne veux pas qu’il y ait de confusion quant à ma position en tant qu’individu ou à celle de notre franchise. Alors soyons clairs : nous condamnons et rejetons avec véhémence le racisme envers quiconque.

C’est comme ça qu’ici au MSG nous combattons le racisme. On commence par nous, et de par nos actions, nous définissons qui nous sommes. C’est comme ça qu’on peut être un exemple pour le reste du monde, c’est ce que je voulais dire hier. Je suis fier de l’environnement que vous avez créé ici. Je sais que c’est une période difficile, et nous aurons toujours besoin de communiquer les uns avec les autres sur des questions difficiles. Je vais continuer à faire tout ce que je peux autant que je peux pour aider à rendre encore meilleure notre communauté. Je sais que vous aussi. » James Dolan