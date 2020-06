Kendrick Perkins : “Parce que je jette des fleurs à LeBron James, je suis subjectif ? Je ne le suis pas. Je ne travaille pas pour lui”

À la veille de l’officialisation de la reprise de la saison, le plan semble défini : une reprise en mode bulle du côté d’Orlando, sans fans, où seulement 22 équipes devraient être invitées. Pour le consultant Kendrick Perkins, si les conditions seront forcément compliquées, le principal demeure la reprise du jeu.

“À l’instant T, je pense que les gars veulent juste jouer au basket. Vous connaissez cette phrase : vous ne savez pas ce que vous avez jusqu’à ce que vous ne l’ayez plus. Les gars le savent et veulent simplement rejouer. C’est un métier, mais nous aimons ça. Revenir sans les fans sera un vrai défi et ça va challenger leur amour pour le jeu, leur mental. C’est pour ça que je pense que, quelle que soit l’équipe qui gagne le titre, ce sera l’un des plus beaux de l’histoire, parce qu’on traverse beaucoup de choses actuellement, dont beaucoup d’adversité. Je pense que les joueurs vont se battre au plus au niveau possible et en tirer avantage.” Kendrick Perkins