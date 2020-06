On connait le format qui sera proposé (et devrait être validé) par la NBA pour la reprise de la saison !

C’est demain lors d’un Board of Governors qu’Adam Silver va proposer son plan aux propriétaires de la ligue et le soumettre à leur vote. Des informations ont fuité ces derniers jours et on en sait plus sur les détails selon The Athletic

Ce sera bien un plan avec 22 équipes pour une reprise à Orlando. Les 22 équipes, sans surprise ce sont les 16 actuellement playoffables plus les 6 meilleurs bilans, soit New Orleans, Phoenix, Portland, Sacramento et San Antonio à l’Ouest, puis Washington à l’Est.

Chaque équipe devrait jouer 8 matchs et au terme de ces 8 matchs il y aura un tournoi qualificatif pour la 8ème place, si nécessaire. Deux cas de figure :

Si l’équipe 9ème de sa conférence est plus de 4 matchs derrière l’équipe 8ème, alors l’équipe 8ème va en playoffs.

Si l’équipe 9ème de sa conférence est à 4 matchs ou moins derrière l’équipe 8ème, alors ces deux équipes disputent un play-in. La règle ? Si l’équipe 8ème gagne le premier match, elle est qualifiée. Si l’équipe 9ème gagne le premier match, alors on en joue un second et si elle sort encore vainqueur, elle est qualifiée.

Un format qui semble assez juste compte tenu des conditions. Reste à savoir comment sera organisé le calendrier de la saison régulière et quelles équipes les 22 encore en lice affronteront lors des 8 matchs. Comment fera-t-on dans le cas où chaque équipe n’a pas joué le même nombre de matchs sur la saison pour déterminer s’il y a 4 matchs d’écart ou moins.

Rappelons que l’objectif est de commencer la saison le 31 juillet et selon les informations de Woj, les propriétaires devraient valider ce format.

A noter d’autres infos :

Le training camp devrait durer 2 semaines et demi.

Les joueurs ne pourront pas se doucher à la salle et devront le faire à l’hôtel

Les joueurs du banc seront assis à une certaine distance les uns des autres. Ceux qui sont inactifs seront dans les tribunes.

Aucun membre des familles avant les playoffs.

Via The Athletic