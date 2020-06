Les Detroit Pistons perdent Malik Rose; 3 premiers noms pour le poste de GM

À la recherche d’un nouveau GM pour travailler avec Ed Stefanski (conseiller principal d’Arn Tellem, vice-président), les Pistons auraient au moins 3 candidats dans le viseur selon le NY Daily News : l’ancien GM des Suns Ryan McDonough, l’ancien GM des Hawks Wes Wilcox l’actuel assistant GM des Clippers GM Mark Hughes.

A noter qu’ils viennent d’enregistrer le départ de leur assistant GM Malik Rose, qui a accepté un poste au sein de la NBA. L’ancien ailier fort avait rejoint la franchise du Michigan en 2018 après 3 saisons en tant que manager des opérations basket et GM des Erie BayHawks en G-League. Membre de la draft 1996 (#44), Rose a joué 13 saisons en NBA et remporté 2 titres (1999, 2003) avec les Spurs.

