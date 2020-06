Les Hawks veulent et ont besoin de jouer selon leur coach Lloyd Pierce

Même si cela ne sera vraisemblablement pas le cas, Lloyd Pierce espère toujours que les Hawks pourront eux aussi prendre part à la reprise de la saison NBA, dont le plan devrait être présenté ce jeudi par Adam Silver.

« Je coache la plus jeune équipe de NBA. Et la chose qui peut le plus nous aider, c’est jouer au basket. Si la saison reprend et que nous n’en faisons pas partie, cela va nuire à notre développement, notre produit, notre capacité à poursuivre dans le momentum dont on a besoin avant d’entamer la saison suivante. » Lloyd Pierce

Pour le moment, la ligue se dirige vers une reprise à 22 équipes, sans les 8 équipes les moins bien classées et donc sans Atlanta, 4ème pire bilan NBA avec 20 victoires pour 47 défaites en 2019-20.

« Je fais jouer des jeunes joueurs, ils ont besoin d’expérience et on a donc besoin de jouer au basket, on veut jouer au basket. On se retrouve sur Zoom tous les jeudis et tous les dimanches, et nos gars veulent le faire. Mais on comprend aussi qu’il y a beaucoup de scénarios, et nous attendons avec impatience de connaître la suite. Puis quelle que soit la ligne de conduite choisie, on continuera à trouver des moyens de progresser avec nos gars. » Lloyd Pierce