Reprise de la NBA : On connait sans doute déjà le calendrier pour chaque équipe

Le plan de reprise de la NBA se précise et The Athletic et ESPN en ont dévoilé les grandes lignes. On sait que 22 équipes se rendront à Orlando pour jouer chacune 8 rencontres. Il y aura un tournoi qualificatif pour la 8ème place, si nécessaire. Deux cas de figure :

Si l’équipe 9ème de sa conférence est plus de 4 matchs derrière l’équipe 8ème, alors l’équipe 8ème va en playoffs.

Si l’équipe 9ème de sa conférence est à 4 matchs ou moins derrière l’équipe 8ème, alors ces deux équipes disputent un play-in. La règle ? Si l’équipe 8ème gagne le premier match, elle est qualifiée. Si l’équipe 9ème gagne le premier match, alors on en joue un second et si elle sort encore vainqueur, elle est qualifiée.

Mais une grosse interrogation subsiste et c’est un élément capital : quel sera le programme de chaque équipe ? Il faut en effet garder un minimum d’équité dans le calendrier, si une équipe doit se taper les meilleures équipes présentes à Orlando et une autre les moins bonnes, cela change tout.

Si on en croit Yahoo! Sports, le plan est tout simplement de prendre le calendrier de chaque équipe comme il était prévu avant la suspension. On prend les 8 matchs suivants, et on enlève les matchs contre des équipes absentes.

Prenons l’exemple des Lakers, dont le calendrier était le suivant :

vs Houston

vs Denver

@ Utah

vs Utah

@ Charlotte

@ Detroit

@ Toronto

@ Cleveland

@ Washington

@ Minnesota

vs Indiana

@ Sacramento

vs Oklahoma City

vs Golden State

vs Chicago

vs LA Clippers

vs Minnesota

vs Sacramento

@Phoenix

Leur calendrier serait donc désormais :

vs Houston

vs Denver

@ Utah

vs Utah

@ Charlotte (pas à Orlando)

@ Detroit (pas à Orlando)

@ Toronto

@ Cleveland (pas à Orlando)

@ Washington

@ Minnesota (pas à Orlando)

vs Indiana

@ Sacramento

Est-ce la meilleure solution ? Pas certain car les équipes qui devaient affronter beaucoup de franchises qui ne sont pas présentes à Orlando, et donc mal classées, sont désavantagées.

Pour connaitre le calendrier de votre équipe, allez faire un tour ici