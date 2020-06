Joel Embiid : « Après le All-Star Game, ma mentalité a complètement changé »

Au moment de la suspension de la saison NBA, Joel Embiid venait tout juste de retrouver les parquets après 5 matchs manqués en raison d’une blessure à l’épaule. Avant cela, il avait participé à 4 matchs après le All-Star Game, dont deux où il a été particulièrement dominant avec 39 points et 16 rebonds contre Brooklyn et 49 points et 14 rebonds face à Atlanta.

« Avant la suspension de la saison, j’avais le sentiment d’être sur la bonne voie. Surtout après le All-Star Game, ma mentalité a complètement changé. En première partie de saison, j’étais loin de mon meilleur niveau, très loin. J’étais en passe de changer tout ça. » Joel Embiid

Comme tout le monde pendant cette période sans basket, il s’est délecté du documentaire The Last Dance et s’imagine pouvoir un jour pousser son équipe vers les sommets comme Jordan l’a fait à Chicago.

« J’ai regardé oui, c’était intéressant. J’ai vu beaucoup de similarités et beaucoup de gens me l’ont dit aussi… Je peux aussi être ce gars. Je dois juste continuer à bosser et c’est ce que je fais. » Joel Embiid

Au moment de la suspension de la saison, Philadelphie était 6ème de la conférence Est avec un bilan de 39 victoires pour 26 défaites. La saison devrait reprendre à 22 équipes fin juillet.

via NBC Sports