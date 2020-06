Pascal Siakam : « Excités à l’idée de s’attaquer à un autre titre »

Toronto ne sera pas la seule équipe NBA de l’histoire à être restée championne “pendant 2 ans”. La reprise de la saison 2019-20 est attendue fin juillet (le plan de retour sera officiellement annoncé par Adam Silver ce jeudi) et les Raptors, 2èmes à l’Est (46-18) malgré un nombre important de blessures au cours de la saison, pourront donc défendre leur titre en playoffs.

« Évidemment on n’a pas envie de voir notre saison gâchée après tous nos efforts, surtout après tout ce qu’on a traversé avec les blessures, tout le travail qu’on a fourni collectivement, les matchs qu’on n’était pas censés gagner mais qu’on a gagné quand même… On n’a pas envie que ça se termine comme ça, on veut pouvoir jouer et continuer à avancer, j’espère que ça pourra être le cas, on est excités à l’idée de s’attaquer à un autre titre. » Pascal Siakam