La NBA voudrait démarrer la saison 2020-21 dès le 1er décembre !

La NBA a tenu un Board of Governors et Shams a donné les dates de cette saison, qui débutera donc le 31 juillet et se terminera au plus tard le 12 octobre. Ca enchaînera directement avec la draft le 15 octobre, plus la free agency le 18 octobre.

Quid de la saison prochaine ? Il se murmurait qu’elle pourrait démarrer fin décembre, notamment pour Noël, voire même début janvier. Mais selon Shams le plan à l’heure actuelle est d’enchaîner le plus rapidement possible ! En effet la NBA voudrait démarrer la saison 2020-21 le 1er décembre avec des training camps à partir du 10 novembre. Cela reste bien sûr à confirmer, mais c’est l’objectif fixé.

Cela ferait donc une intersaison très très raccourcie, et on verra bien comment cela est accueilli par les joueurs. Les finalistes auront au mieux 1 mois de pause. Pour certaines équipes, qui ne seront pas à Orlando, cela fera 9 mois…

Il y aurait donc également seulement 3 semaines entre le début de la free agency et le début du training camp.