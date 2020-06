Adam Silver : “Une étape nécessaire pour la reprise de la saison NBA”

C’est officiel ! Adam Silver vient de publier un communiqué pour annoncer que les propriétaires ont approuvé le plan de reprise, dont vous avez tous les détails ici.

“L’approbation du Board pour le plan de la saison est une étape nécessaire pour la reprise de la saison. Bien que le COVID-19 présente de redoutables défis, nous espérons pouvoir finir la saison en sécurité et de manière responsable grâce à des protocoles stricts qui sont en train d’être finalisés avec les responsables de santé et les experts médicaux. Nous avons également conscience qu’alors que nous nous préparons à rejouer, notre société est sous le choc après les récentes tragédies empreintes de violence et d’injustice, et nous continuerons de travailler étroitement avec nos équipes et nos joueurs pour utiliser nos ressources collectives et notre influence pour adresser ces soucis par des moyens très réels et concrets.” Adam Silver