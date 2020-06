Les détails du plan de reprise de la saison NBA : toutes les dates connues

Les propriétaires NBA ont approuvé le plan de reprise et les détails vont tomber petit à petit. On connait d’ores et déjà les dates clés de ce plan.

15 juin : retour des joueurs rentrés à l’étranger

21 juin : retour de tous les joueurs

22 juin : début des tests COVID-19

30 juin : début du training camp dans chaque ville

7 juillet : les franchises NBA vont se rendre à Orlando

31 juillet début de la saison régulière.

12 octobre : dernière date de la saison en cas d’un Game 7 lors des finales.

15 octobre : draft

18 octobre : début de la free agency

10 novembre : début du training camps

1er décembre : début de la saison 2020-21

La reprise concerne donc 22 équipes, qui sont les suivantes

Boston Celtics, Brooklyn Nets, Dallas Mavericks, Denver Nuggets, Houston Rockets, Indiana Pacers, L.A. Clippers, Los Angeles Lakers, Memphis Grizzlies, Miami Heat, Milwaukee Bucks, New Orleans Pelicans, Oklahoma City Thunder, Orlando Magic, Philadelphia 76ers, Phoenix Suns, Portland Trail Blazers, Sacramento Kings, San Antonio Spurs, Toronto Raptors, Utah Jazz et Washington Wizards.

Selon l’AP il y aura des matchs qui s’apparenteront à des matchs de pré-saison, voire en mode scrimmage (match d’entraînement) qui se joueront çà Orlando avant le début de la saison régulière.

Chaque équipe jouera ensuite 8 matchs de saison régulière, avec un calendrier encore à préciser, mais il ressemblera normalement grandement à celui qui était prévu (sans les équipes qui ne sont pas à Orlando). La ligue devrait piocher dans ces calendriers, en tentant sans doute de conserver la notion de difficulté du calendrier.

Au bout des 8 matchs, il y aura un tournoi qualificatif pour la 8ème place de chaque conférence, si nécessaire. Deux cas de figure :

Si l’équipe 9ème de sa conférence est plus de 4 matchs derrière l’équipe 8ème, alors l’équipe 8ème va en playoffs.

Si l’équipe 9ème de sa conférence est à 4 matchs ou moins derrière l’équipe 8ème, alors ces deux équipes disputent un play-in. La règle ? Si l’équipe 8ème gagne le premier match, elle est qualifiée. Si l’équipe 9ème gagne le premier match, alors on en joue un second et si elle sort encore vainqueur, elle est qualifiée.

Les playoffs sont eux au format habituel, au meilleur des 7 matchs pour chaque tour. Reste à savoir comment sera compensé l’absence d’avantage du terrain.