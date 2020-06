Le Saviez-Vous ? Les joueurs non draftés

Aujourd’hui on s’attarde sur les joueurs non draftés. Il y a pas mal de cas particuliers à ce sujet en raison de l’évolution de la ligue, notamment des différentes fusions. Si c’est plus clair lors des dernières décennies de définir un joueur non drafté, cela l’était bien moins au début de l’existence de la ligue, ou alors lors de la fusion avec la ABA.

Cas Particuliers : Moses Malone, drafté en ABA, puis ensuite dans une draft de fusion avec la NBA, n’est pas considéré comme undrafted. De même George Mikan est lui arrivé aux Lakers (En NBL à l’époque) suite à la faillite de sa 1ère équipe (avant même que la draft existe). Connie Hawkins n’a lui pas été drafté en raison d’un scandale de matchs truqués en NCAA.

5 : Non drafté en 1949, Slater Martin s’est vu offrir une chance par les Minneapolis Lakers, qui ne l’ont pas regretté. 7 fois All-Star, il a remporté 5 titres. Aucun joueur non drafté n’a autant de titres et de sélections au All-Star Game. Il est au Hall of Fame

11 842 : L’arrière David Wesley n’a pas été drafté à sa sortie de Baylor, mais a réalisé une belle carrière dans la ligue avec 949 rencontres, et surtout 11 842 points en saison régulière, un record pour un joueur non-drafté

1 088 : Non drafté, Ben Wallace a un des plus beaux palmarès parmi les joueurs non draftés. 4 fois All-Star, il a été 4 fois défenseur de l’année et a pris plus de rebonds (10 482) et joué plus de matchs (1 088) que n’importe quel autre joueur non drafté.

Hall of Fame : Rares sont les joueurs non-draftés au Hall of Fame. Moses Malone, George Mikan ou Connie Hawkins sont des cas particuliers. On notera la présence de Don Barksdale, qui l’est plus en tant que pionnier. On peut considérer Slater Martin comme l’exception. Dans l’ère moderne Ben Wallace devrait être le premier à y entrer