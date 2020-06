Kendrick Perkins s’éclate dans les médias : “La première année, j’ai fais ça gratuitement”

Depuis qu’il a commencé une nouvelle carrière au sein des médias, Kendrick Perkins fait plus souvent les gros titres que lorsqu’il était joueur. Dans le podcast de Hoopshype, il a d’ailleurs avoué que son plan initial était de devenir coach.

“À la base, je voulais devenir coach en NBA. J’ai le sentiment que les intérieurs sont un peu oubliés, que les gens pensent que seuls les meneurs et arrières connaissent réellement le basket. Donc j’ai commencé à utiliser Twitter pour parler des matchs et partager mes connaissances. Puis d’un coup, j’ai commencé à recevoir des coups de fil. Je suis allé dans le podcast de Woj et après ça j’ai été contacté par ESPN puis Fox Sports. Je voulais faire entendre ma voix pour que les équipes au sein de la ligue se disent : ‘Peut-être que nous devrions engager Perk dans notre staff.’ Mais ça a commencé à être vraiment amusant d’être dans les médias. Les gens ne le savent pas, mais la première année j’ai fait ça gratuitement. Donc après ça, l’idée de coacher a un peu disparu et voilà ou j’en suis aujourd’hui ! ” Kendrick Perkins

Si certaines de ses sorties font parfois beaucoup parler, l’ancien pivot a pour habitude d’assumer ses propos. Dernièrement, c’est sa déclaration sur James Harden qu’il trouve plus “all-around player” (complet) que Stephen Curry qui a un peu choqué.

” Je ne vais pas me mordre la langue. Beaucoup de gens peuvent être d’accord ou pas d’accord, mais une chose est sure : si je dis quelque chose, je m’appuie sur des faits. Il n’y a pas de mauvaise réponse lorsque vous débattez sur des joueurs de mon point de vue. Je ne vais pas en vouloir en quelqu’un s’il choisit Stephen Curry plutôt que James Harden. J’aime juste James Harden et je pense, de mon point de vue, qu’il est plus complet. Je ne dis pas ça pour jeter un pavé dans la marre ou faire de l’audience.” Kendrick Perkins

Et il est parfois “bizarre” de s’exprimer, d’analyser, ou de donner son avis sur d’anciens partenaires, choses qui peut parfois créer quelques tensions ou être vues comme une “trahison”. Récemment, l’ancien pivot du Thunder s’était d’ailleurs accroché avec Kevin Durant.