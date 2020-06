Les calendriers des 22 équipes pour la reprise ? La solution proposée difficile à mettre en application ?

Si on en croit Yahoo! Sports, pour les 8 matchs que joueront chaque équipe lors de la reprise dans la bulle à Orlando, la NBA va suivre le calendrier qui était prévu avant la suspension de la saison. A première vue cela semble simple et il suffit de retirer du programme les équipes qui ne sont pas à Orlando, mais dans la pratique, la NBA devra forcément adapter ces calendriers puisque certaines équipes arriveront aux 8 matchs plus rapidement que d’autres.

Par exemple, au moment où les Los Angeles Lakers devront jouer les Wizards, dans le calendrier actuel, ces derniers auront déjà atteint les 8 rencontres (ils n’ont quasiment que des adversaires de la bulle dans leur calendrier restant).

On peut donc suivre la même méthode mais en sautant également les matchs lorsque les équipes ont déjà atteint les 8 matchs. C’est ce que Dan Feldman de NBC a cherché à faire et en est arrivé au calendrier suivant, qui a dû être adapté. En effet, pour les Lakers, le Magic, le Heat et les Blazers cela posait souci, et il a donc proposé que ces équipes jouent leur (s) dernier(s) match(s) entre elle puisque leurs adversaires prévus avaient déjà atteint les 8 rencontres. Il a donc ajouté Lakers – Blazers et Lakers – Heat ou Magic, avec les Blazers qui joueraient leur dernier match face au Magic ou au Heat (Si les Lakers jouent le Magic, Portland devra jouer le Heat, et inversement).

Pas certain que la NBA puisse bidouiller de la sorte et il faudra peut-être créer un tout nouveau calendrier.

Voici les calendriers :

Boston Celtics: Bucks, Wizards, Raptors, Nets, Wizards, Trail Blazers, Grizzlies, Heat

Brooklyn Nets: Clippers, Kings, Wizards, Celtics, Magic, Clippers, Magic, Trail Blazers

Dallas Mavericks: Suns, Clippers, Kings, Trail Blazers, Suns, Rockets, Jazz, Bucks

Denver Nuggets: Spurs, Lakers, Clippers, Thunder, Raptors, Heat, Spurs, Thunder

Houston Rockets: Lakers, Trail Blazers, Kings, Bucks, Mavericks, Pacers, 76ers, Raptors

Indiana Pacers: 76ers, Heat, Suns, Magic, Rockets, Kings, Clippers, Lakers

L.A. Clippers: Nets, Pelicans, Mavericks, Nuggets, Suns, Nets, Pacers, Thunder

Los Angeles Lakers: Rockets, Nuggets, Jazz, Jazz, Raptors, Pacers, Trail Blazers* Heat ou Magic*

Memphis Grizzlies: Trail Blazers, Jazz, Spurs, Thunder, Bucks, Pelicans, Pelicans, Celtics

Miami Heat: Bucks, Pacers, Thunder, Nuggets, Suns, Celtics, Raptors, Lakers ou Trail Blazers*

Milwaukee Bucks: Celtics, Heat, Grizzlies, Wizards, Rockets, Wizards, Mavericks, Raptors

New Orleans Pelicans: Kings, Jazz, Clippers, Spurs, Grizzlies, Kings, Grizzlies, Magic

Oklahoma City Thunder: Jazz, Wizards, Grizzlies, Nuggets, Heat, Nuggets, Suns, Clippers

Orlando Magic: Pacers, Kings, Nets, Nets, Pelicans, 76ers, Raptors, Lakers ou Trail Blazers*

Philadelphia 76ers: Pacers, Wizards, Raptors, Trail Blazers, Suns, Rockets, Magic, Spurs

Phoenix Suns: Mavericks, Pacers, Clippers, Mavericks, 76ers, Wizards, Heat, Thunder

Portland Trail Blazers: Grizzlies, Rockets, Mavericks, 76ers, Celtics, Nets, Lakers* Heat ou Magic*

Sacramento Kings: Pelicans, Nets, Mavericks, Rockets, Magic, Pelicans, Pacers, Spurs

San Antonio Spurs: Nuggets, Grizzlies, Pelicans, Jazz, Jazz, Nuggets, Kings, 76ers

Toronto Raptors: 76ers, Celtics, Nuggets, Lakers, Bucks, Rockets, Heat, Magic

Utah Jazz: Thunder, Pelicans, Grizzlies, Lakers, Lakers, Spurs, Spurs, Mavericks

Washington Wizards: Celtics, Thunder, 76ers, Nets, Bucks, Celtics, Suns, Bucks