Cedric Maxwell : “LeBron James est le GOAT, pas seulement pour ce qu’il fait sur le terrain, mais aussi pour les problèmes de société”

Le débat sur le GOAT s’est un peu calmé, il faut dire qu’il n’y a pas vraiment l’esprit à ça ces derniers jours aux États-Unis suite au meurtre de George Floyd. Mais pour Cedric Maxwell, la nouvelle prise de position de LeBron James sur le sujet, le conforte dans ce statut de meilleur joueur de basket de l’histoire.

“LeBron James est le GOAT désormais. Il est le GOAT pas seulement pour ce qu’il fait sur le terrain, mais aussi pour les problèmes de société. Il est impliqué dans tous les problèmes sociétaux que nous voyons. Quand quelqu’un dit ‘Shut up and dribble’ (ferme-là et contente-toi de jouer au basket), LeBron James joint la parole aux actes, et pour moi cela résonne. C’est pour cela que je pense que plus de nos joueurs et acteurs de la NBA doivent prendre la parole et trouver le même courage.” Maxwell

LeBron a toujours pris position ces dernières années pour dénoncer les inégalités et attirer l’attention sur l’injustice raciale. En 2014 il avait par exemple porté un tee-shirt “I Can’t Breathe” avant un match face aux Cavaliers pour dénoncer la mort d’Eric Garner aux mains de policiers.

Michael Jordan a lui souvent été critiqué pour ses absences de position durant sa carrière, ce dont il s’est expliqué dans The Last Dance, mais n’a pas hésité à le faire ces dernières années. Il s’était notamment attiré de grosses critiques lorsqu’il avait déclaré : “les républicains achètent aussi des chaussures.” L’ancien MVP des finales pense que Jordan fait passer d’abord ses intérêts économiques.

“Durant la pandémie, la Géorgie a ouvert ses magasins, et il y avait un magasin de chaussures qui a sorti des Jordan à ce moment-là. Et on a pu voir tous ces gamins, qui ne portaient pas de marques, acheter des chaussures. Est-ce que Nike a besoin de ce genre de publicité ? Est-ce que Jordan a besoin de ce genre de publicité ?” Maxwell

Il n’y a pas si longtemps, LeBron James a lui aussi été vivement critiqué au sujet de sa position sur la Chine, un sujet très sensible, à l’impact économique gigantesque. Il n’a pas caché qu’il fallait faire attention, car les conséquences pouvaient être terribles, et il était un des premiers concernés puisqu’il est adulé en Chine.

« Je ne veux pas me lancer dans une altercation verbale avec Daryl Morey, mais je pense qu’il n’était pas informé de la situation et qu’il en a parlé. Et tant de personnes auraient pu être blessées non seulement sur le plan financier, mais également physique, émotionnel et spirituel. Donc nous devons simplement faire attention à ce que nous tweetons, ce que nous disons et ce que nous faisons, même si, oui, nous avons la liberté de parole, mais beaucoup de négatif peut aussi en ressortir […] Je pense que soit il a été mal informé, soit il n’était pas vraiment au courant de la situation. Je n’en ai aucune idée, c’est simplement ce que je pense. Parce que lorsque vous dites ou faites des choses, si vous le faites en sachant que les gens, leurs familles, peuvent en être affectés, parfois les choses peuvent être changées aussi. Et les réseaux sociaux ne sont pas toujours la bonne façon de faire les choses, mais ce n’est que mon avis. » LeBron James

Via Arbella Early Edition