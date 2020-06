Adam Silver évoque le rôle important joué par Michael Jordan dans le choix du format

Lors des Board of Governors, qui rassemblent les propriétaires NBA, il y a une voix qui a un poids particulier, c’est celle de Michael Jordan. Lors de décisions importantes, il a eu souvent une grosse influence, comme lorsque le changement du format pour le All-Star Game a été décidé il y a 3 ans, ou encore ces derniers jours concernant le format des playoffs à adopter pour la reprise. Dans Inside The NBA, Adam Silver a expliqué qu’il avait insisté pour que la ligue ne parte pas dans des formats fantaisistes.

“Pour les playoffs, et ça a été un argument avancé par Michael Jordan, dont l’équipe, les Charlotte Hornets, ne sont pas une des 22 équipes (présentes à Orlando), mais il est clairement la voix la plus respectée dans la salle quand il s’agit du basket. Il pensait que c’était très important, une fois les 16 équipes qualifiées, de ne pas être fantaisistes. Parce qu’il y avait beaucoup de propositions sur la table, par exemple avec un tournoi, ou une phase de groupe qu’on voit dans les compétitions internationales. Et nous avons pris beaucoup de ces propositions très au sérieux, mais au bout du compte j’étais d’accord avec Michael, il y a tellement de chaos dans le monde à l’heure actuelle, même avant ces injustices raciales, donc faisons en sorte que les choses soient le plus normales possible. Et c’est le plus proche possible de la normalité, avec le Top 8 à l’Ouest, le Top 8 à l’Est, qui jouent 4 tours au meilleur des 7 matchs. C’est ce que nous souhaitons faire et notre objectif est de couronner un champion.” Adam Silver