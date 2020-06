LA NCAA repoussé la date pour retirer son nom de la draft

Après des semaines d’attente, la NBA a enfin annoncé la date de la draft. Elle se tiendra le 15 octobre alors qu’elle était prévue en premier lieu le 25 juin.

De ce fait, la NCAA a annoncé la nouvelle date pour les joueurs qui souhaitent retirer leur nom et rester éligible à participer à la prochaine saison NCAA. Ce sera le 3 août ou 10 jours après la draft combine, en fonction de ce qui arrivera en premier. A l’heure actuelle on ne connait pas la date de la draft combine.

New NCAA Draft withdrawal deadline is until 10 days after the NBA draft combine or Aug. 3, whichever comes first.

