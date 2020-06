Que se passera-t-il si un joueur est testé positif au COVID-19 pendant la saison ou les playoffs ? La réponse d’Adam Silver

La NBA a dévoilé son plan de reprise de la saison hier, mais il y a encore pas mal d’inconnues que ce soit sur le calendrier, ou les différents protocoles mis en place dans la bulle à Orlando. Il y a notamment une question qui revient souvent : que se passera-t-il si un joueur est testé positif au COVID-19 pendant la saison ou les playoffs ? Charles Barkley a demandé à Adam Sikver lors d’une émission spéciale d’Inside The NBA ce qui se passerait pour une équipe dont un joueur a été testé positif lors des playoffs. L’équipe serait-elle mise à l’écart et la série perdue ?

“La réponse c’est que nous ne pensons pas que ce serait nécessaire. Nous échangeons avec un groupe de nos experts en plus des autorités de santé publique en Floride. Et le point de vue c’est que si nous testons chaque jour et que nous pouvons retracer les contacts que le joueur a eus, nous pourrons, en substance, contenir le joueur et le mettre à l’écart de son équipe. Et nous continuerons de tester chaque jour. Nous croyons que nous n’aurons pas à mettre un terme à la saison si un seul joueur est testé positif.” Silver