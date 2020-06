Kevin Durant devient copropriétaire d’un club de foot

Déjà très impliqué dans le business, Kevin Durant vient d’investir en Major League Soccer selon le Sports Business Daily. L’ailier des Brooklyn Nets aurait racheté des parts du Philadelphia Union et serait désormais copropriétaire à auteur de 1 à 5%.

Il n’est pas le premier à investir dans le foot puisque James Harden possède une petite part du Dynamo Houston, autre équipe MLS, et LeBron James possède lui 2% de Liverpool depuis 2011.

KD avait déjà essayé d’acheter des parts du DC United à deux reprises selon The Athletic.

Kevin Durant is now a minority owner of the Philadelphia Union. @markjburns88 has the details. https://t.co/TlSCDq1pNY

— John Ourand (@Ourand_SBJ) June 4, 2020