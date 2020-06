Michele Roberts étonnée par les dates annoncées par la NBA pour la saison prochaine : “J’ai été surpris de voir ça”

La NBA a dévoilé officiellement son plan de reprise de la saison, et également toutes les dates clés comme celles de la draft, du début de la free agency, mais aussi la date visée pour le début de saison 2020-21. La NBA aimerait démarrer le 1er décembre, une date surprenante puisqu’on s’attendait plutôt à Noël. Cela fait une intersaison très courte pour certaines équipes et le syndicat des joueurs a eu la même surprise.

“J’ai été surpris de voir ça.” Michele Roberts à ESPN

L’objectif serait de démarrer les training camps dès le 10 novembre, soit moins d’un mois après la date la plus tardive de fin de saison 2019-20, le 12 octobre.

Aujourd’hui le syndicat des joueurs a une visioconférence avec les représentants des 30 franchises pour approuver le plan de reprise, et il discutera également de ces dates pour la saison prochaine. Les joueurs auront clairement leur mot à dire là-dedans et ce sera un des points sur lesquels le NBPA et la NBA devront trouver un terrain d’entente.

Démarrer la saison si tôt permettrait aux joueurs de participer aux JO de Tokyo, et éviter que la fin des playoffs, la draft et la free agency soient concurrencées par le début de la saison NFL 2021.