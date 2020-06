Le « moment clé » des Lakers du début des années 2000 selon Shaq : « J’avais peur »

Quel moment définit le mieux la domination du duo Kobe Bryant – Shaquille O’Neal aux Lakers au début des années 2000 ? Il faut pour le pivot replonger dans les finales de conférence Ouest 2000 pour le trouver. L.A., qui avait mené cette série 3-1, s’était retrouvé dos au mur avec un match 7 à jouer contre les Portland Trail Blazers.

« On menait 3-1, on a baissé notre garde. Ils étaient l’équipe la plus dure et la seule qui n’avait pas peur de nous. J’étais un peu nerveux, mais je savais que j’allais devoir bien jouer, ce qui n’est pas arrivé. Je n’ai pas du tout fait de matchs ‘à la Shaq’. J’avais peur, peur que si on n’y arrive pas, ce serait fini. Ça allait parler de la querelle Kobe vs Shaq, j’avais laissé tomber tout le monde… Et puis dans le 4ème quart-temps, j’ai trouvé le rythme un peu. J’en ai mis un contre la planche. J’ai dit à Kobe : ‘Hey, je suis complètement ouvert sous le cercle’. Et il m’a dit : ‘Pigé, pigé’.

Sur la dernière action je ne regardais même pas le ballon parce que je me disais : ‘Ok, Kobe va shooter dans le 4ème quart, donc donne-lui le ballon et écarte toi’. Il reçoit le ballon, il crosse Scottie Pippen. Quand il l’a envoyé je me suis dit : ‘Oh merde, c’est pas un shoot ça’. Donc il a fallu que je décolle, il l’avait envoyé trop haut, si j’avais sauté une seconde plus tard ou une seconde plus tôt je l’aurais raté, et je l’ai claqué très vite pour ne pas prendre de risque. C’était le moment clé de notre run dominant’. Shaquille O’Neal