Kendrick Perkins : “Pas moyen que LeBron ne soit pas dans votre Top 5, mais si vous ne le mettez pas GOAT, je n’ai aucun problème avec ça”

Lorsque Paul Pierce a dévoilé son Top 5 all-time, l’ancien Celte n’y a pas intégré LeBron James. Vraie conviction ou simple provocation ? Pour son ancien coéquipier Kendrick Perkins, The Truth pousse le bouchon.

Suite à l’intervention de Paul Pierce, The Ringer avait d’ailleurs publié une vidéo (sur le ton de l’humour) qui critiquait les prises de position incessantes de Pierce et Kevin Garnett, faisant passer les Celtics pour une dynastie alors qu’ils n’avaient gagné qu’un seul titre.

“Pourquoi devons-nous moins parler ? Qui leur tend le micro pour qu’ils parlent autant ? Combien de titres a-t-il gagnés ? Combien de points a-t-il marqués ? C’est le truc qui m’interpelle. Genre, comment pouvez-vous dire ça à un Hall of Famer ? Je fais partie du Texas Hall of Fame, Paul Pierce et Kevin Garnett sont au Hall of Fame. Ce sont des champions NBA, All-Stars, etc. Comment pouvez-vous leur dire qu’ils doivent arrêter de s’exprimer, alors que vous, vous pouvez ? Ça n’a pas de sens pour moi.” Kendrick Perkins