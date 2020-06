Adam Silver : « C’est un signal d’alarme pour notre pays […] Aucune autre organisation au monde n’est peut-être en meilleure position que nous pour avoir un impact »

Jeudi, la NBA et les propriétaires ont validé le plan de reprise de la saison lors du Board of Governors. Mais cette réunion a d’abord démarré par une heure de discussions autour des événements liés au décès de George Floyd, et du rôle à jouer de la ligue afin d’essayer d’aider à faire évoluer la société sur les questions de discriminations liées à la couleur de peau.

C’est ce qu’a expliqué Adam Silver, invité de l’émission Inside The NBA hier :

« On ne peut pas se mettre dans la peau de quelqu’un d’autre. C’est un signal d’alarme pour notre pays. Mercredi lors d’une grande discussion organisée à la NBA avec presque 1000 personnes, j’ai entendu beaucoup de mes collègues afro-américains, des gens avec qui je travaille tous les jours et que je croyais plutôt bien connaître raconter comment on avait braqué une arme sur eux alors qu’ils s’occupaient innocemment de leurs affaires, ou la façon dont ils se sont sentis discriminés dans certaines situations. Il y a sans aucun doute des problèmes avec les forces de l’ordre, mais fondamentalement il est question de couleurs de peau.

Ce qui m’a aussi frappé, c’est que nous sommes une institution vraiment unique, et aucune autre organisation au monde n’est peut-être en meilleure position que nous pour avoir un impact sur ces problèmes. Quand on y pense, parmi les joueurs, coachs, anciens joueurs, dirigeants… vous avez certaines des personnes de couleur les plus connues dans le monde entier.

Je n’ai pas les réponses. Comme Shaquille O’Neal et vous tous l’avez dit, il s’agit aujourd’hui d’écouter. On doit se montrer solidaires et réfléchir à des moyens par lesquels cette institution peut avoir un impact sur la société dans son ensemble.